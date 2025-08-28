مركز المناخ: أمواج بارتفاع 4 أمتار وراء مأساة أبو تلات وغرق أسرة كاملة

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، ارتفاع الأمواج في الفترة الحالية، موضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى زيادة سرعات الرياح خلال هذه المرحلة الانتقالية بين الفصول، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير.

تحذيرات بعدم نزول البحر

وأشار "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6"،المذاع على قناة "الحياة"، أن ارتفاع الأمواج وصل في بعض الأوقات إلى 4 أمتار، مضيفًا أن ذلك يستلزم ضرورة الامتناع عن نزول البحر حاليًا، خاصة مع تزايد قوة السحب داخل المياه.

ثقافة متابعة الطقس ضرورة

وأكد رئيس مركز المعلومات، أهمية توطين ثقافة المناخ ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول، مشددا على ضرورة الالتزام بعدم نزول البحر خلال هذه الأيام.

ونوّه "فهيم"، بضرورة متابعة التطورات المناخية، حيث تشهد الطرق الصحراوية والرابطة بين المحافظات شبورة مائية في الساعات الأولى من الفجر.

تفاصيل مأساة أبو تلات

وأضاف رئيس مركز المعلومات، أن الأمواج كانت مرتفعة وواضحة للعين المجردة في شاطئ أبو تلات، وأن الحادث بدأ بغرق فتاة، وعندما حاول الكثيرون إنقاذها؛ غرقهوا جميعًا.