ماليزيا: استهداف مستشفى ناصر في غزة جريمة حرب وإمعان في استهداف الصحافة
مركز المناخ: أمواج بارتفاع 4 أمتار وراء مأساة أبو تلات وغرق أسرة كاملة
كلمات بعد التشهد الأخير أوصى بها النبي.. احفظ دعاء الرسول
خطوة بخطوة.. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
فيضانات مدمرة في كشمير وباكستان ترفع حصيلة الضحايا وتثير مخاوف من كارثة جديدة
الأرصاد تُحذر من شبورة صباحية وأمطار رعدية على هذه المناطق
بـ 300 ألف جنيه .. اشتري هوندا سيتي أوتوماتيك
قصف عنيف.. طائرات الاحتلال تشن غارتين شمال خان يونس جنوبي غزة
نحن أصحاب حق.. المستشار القانوني للزمالك يكشف آخر تطورات أرض 6 أكتوبر
أوروبا تتجه لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران وطهران تؤكد التزامها بالدبلوماسية
هايدي وكيس الشيبسي.. درس من القلب بـ 5 جنيهات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مركز المناخ: أمواج بارتفاع 4 أمتار وراء مأساة أبو تلات وغرق أسرة كاملة

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، ارتفاع الأمواج في الفترة الحالية، موضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى زيادة سرعات الرياح خلال هذه المرحلة الانتقالية بين الفصول، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير.

تحذيرات بعدم نزول البحر

وأشار "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6"،المذاع على قناة "الحياة"، أن ارتفاع الأمواج وصل في بعض الأوقات إلى 4 أمتار، مضيفًا أن ذلك يستلزم ضرورة الامتناع عن نزول البحر حاليًا، خاصة مع تزايد قوة السحب داخل المياه.

ثقافة متابعة الطقس ضرورة

وأكد رئيس مركز المعلومات، أهمية توطين ثقافة المناخ ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول، مشددا على ضرورة الالتزام بعدم نزول البحر خلال هذه الأيام.

ونوّه "فهيم"، بضرورة متابعة التطورات المناخية، حيث تشهد الطرق الصحراوية والرابطة بين المحافظات شبورة مائية في الساعات الأولى من الفجر.

تفاصيل مأساة أبو تلات

وأضاف رئيس مركز المعلومات، أن الأمواج كانت مرتفعة وواضحة للعين المجردة في شاطئ أبو تلات، وأن الحادث بدأ بغرق فتاة، وعندما حاول الكثيرون إنقاذها؛ غرقهوا جميعًا.

المناخ مركز المناخ الدكتور محمد فهيم ارتفاع الأمواج مأساة أبو تلات تغير المناخ

