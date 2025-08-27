إصابة 3 أشخاص في حريق هائل بمصنع كاوتش بقرية ميت الحارون بزفتى

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمصنع كاوتش إثر ماس كهربائي مفاجىء بقرية ميت الحارون بزفتي عقب الدفع ب5 سيارات مطافىء لاخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة مما اسفر عن سقوط 3 مصابين بحالات اختناق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع النيران في مصنع كاوتش بقرية ميت الحارون بنطاق دائرة المركز .

تفاصيل الحريق الهائل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب5 سيارات مطافىء لإخماد نيران وتم السيطرة على الموقف كما أسفر عن سقوط 3 مصابين بحالات الاختناق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.