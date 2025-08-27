السيطرة على حريق نشب في 3 منازل عشوائية بالقليوبية

شهدت قرية كفر عبد السيد نوار التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، حريقًا اندلع داخل 3 منازل عشوائية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اندلعت داخل 3 منازل عشوائية، إذ دفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، مدعومة بـ3 سيارات إسعاف.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن أسباب اندلاع الحريق وظروفه وملابساته، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق أعمالها.