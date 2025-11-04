تواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، أن العمل مستمر على مدار الساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والوقود وغاز الطهي، بإشراف الهلال الأحمر المصري وبمشاركة أكثر من 35 ألف متطوع مصري.

وقال الغنام، خلال رسالة على الهواء، إن الجهود المصرية لا تقتصر على عبور الشاحنات فقط، بل تشمل تنسيقًا متكاملًا يبدأ من مدينة العريش وحتى تسليم المساعدات داخل القطاع، في إطار دعم إنساني وإغاثي متواصل منذ اندلاع الأزمة.

وعن زيارة السفير الألماني بالقاهرة والوفد المرافق له، للمعبر أوضح الغنام أنها للاطلاع على ما تقدمه مصر من إمكانات كبيرة في دعم الشعب الفلسطيني، كما أثنت السفارة الألمانية في بيان على دور مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار وجهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار.