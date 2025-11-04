قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات
المساعدات
البهى عمرو

أكد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، أن العمل مستمر على مدار الساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت وصول عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والوقود وغاز الطهي، بإشراف الهلال الأحمر المصري وبمشاركة أكثر من 35 ألف متطوع مصري.

وقال الغنام، خلال رسالة على الهواء، إن الجهود المصرية لا تقتصر على عبور الشاحنات فقط، بل تشمل تنسيقًا متكاملًا يبدأ من مدينة العريش وحتى تسليم المساعدات داخل القطاع، في إطار دعم إنساني وإغاثي متواصل منذ اندلاع الأزمة.

وعن زيارة السفير الألماني بالقاهرة والوفد المرافق له، للمعبر أوضح الغنام أنها للاطلاع على ما تقدمه مصر من إمكانات كبيرة في دعم الشعب الفلسطيني، كما أثنت السفارة الألمانية في بيان على دور مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار وجهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار.

المساعدات الإنسانية المساعدات غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

صبا مبارك

صبا مبارك تكشف حقيقة مشاركتها فى دراما رمضان المقبل

الفيلم الروائي "جحر الفئران"

القومي للسينما يعرض الفيلم الروائي جحر الفئران بنادي أوبرا دمنهور

همام إبراهيم

المطرب همام إبراهيم يحيي حفل الليلة السعودية بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد