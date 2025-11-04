القاهرة الإخبارية: زيارة السفير الألماني للعريش تعكس اهتماما دوليا بجهود مصر الإنسانية تجاه غزة

قال همام مجاهد، مراسل القاهرة الإخبارية من العريش، إن الزيارة التي شهدها مركز الخدمات اللوجستية في مدينة العريش تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها عدد من المسؤولين والسفراء الأجانب لتفقد الجهود المصرية في استقبال وتنسيق المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة، موضحا أن السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس بدأ جولته بتفقد مستشفى العريش العام، إذ اطلع على غرف الرعاية المركزة وتابع الحالة الصحية لعدد من الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج منذ شهر مارس الماضي.

وأضاف «مجاهد»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن السفير الألماني انتقل لاحقًا إلى المركز اللوجستي بالعريش، وهو المكان المخصص لاستقبال المساعدات الدولية التي تصل إلى الأراضي المصرية قبل فحصها وتجهيزها لإدخالها إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن السفير تفقد عددًا من الشحنات الإغاثية وأشاد بالتجهيزات المصرية وبالمنظومة الفنية واللوجستية التي تتبناها القاهرة لتسهيل وصول المساعدات.

وتابع، أن القاهرة تواصل تسيير مئات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم في ظل اهتمام دولي متزايد بضرورة ضمان تدفق آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، لافتا إلى أن هذه الزيارات تعكس دعمًا دوليًا للجهود المصرية، وحرصًا أوروبيًا على تقييم الاحتياجات الإنسانية ومستوى الجاهزية داخل المستشفيات المصرية.

وأضاف همام مجاهد أن ألمانيا أعلنت تخصيص أكثر من 375 مليون يورو منذ بداية العدوان على غزة لدعم الشعب الفلسطيني، خُصص 90% منها لقطاع غزة، كما أقرت برلين مؤخرًا تقديم 30 مليون يورو إضافية لدعم المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز إيصال المساعدات والاستجابة للاحتياجات الإنسانية داخل القطاع.