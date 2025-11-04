خلال زيارته للعريش.. السفير الألماني يشيد بالجهود المصرية في دعم غزة

أكد كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من مدينة العريش، أن السفير الألماني بالقاهرة يورجن تشولتس أجرى زيارة ميدانية مهمة تفقد خلالها المركز اللوجيستي للهلال الأحمر المصري ومستشفى العريش العام، للوقوف على آليات استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

وأضاف "رجب" خلال رسالة على الهواء، أن السفير اطلع على المراحل المتكاملة لعمل المركز بدءًا من استقبال المساعدات وتصنيفها وتخزينها، وصولًا إلى إعادة تغليفها وتحميلها على الشاحنات المتجهة إلى معبر رفح، ومنها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، في ظل جهود مصرية متواصلة لتسهيل عبور الإمدادات الغذائية والطبية والوقود إلى القطاع.

وتابع أن السفير الألماني أشاد خلال جولته بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة المصرية في مختلف مراحل الدعم اللوجيستي والإنساني، مؤكدًا أن بلاده خصصت 375 مليون يورو لدعم القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان على غزة.