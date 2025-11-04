بحثا أوضاع القطاع.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة

استقبل وزير الخارجية المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وقال وزير الخارجية، إن المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة الذي ستستضيفه مصر خلال الشهر الجاري يمثل فرصة لحشد الدعم الدولي والإقليمي لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة مقومات الحياة الكريمة.

وأعرب المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في قيادة جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار.