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فن

بعد نجاح كلبش.. بيتر ميمي يحضر الاختيار عن حياة الشهيد أحمد منسي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:00 م
الشهيد أحمد منسي
الشهيد أحمد منسي
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سعيد فراج
نشر المخرج بيتر ميمي، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها العقيد الشهيد أحمد منسي، الذي رحل جراء العمليات الإرهابية في سيناء.

وكشف بيتر ميمي، عن تحضيره لمسلسل جديد بعنوان «الاختيار» للعرض في الموسم الرمضاني المقبل، يلقي الضوء على الحرب على الإرهاب وقصة البطل أحمد ممسي، إذ علق على صورة الشهيد قائلًا: «مسلسل (الإختيار) رمضان ٢٠٢٠».

ولم يكشف المخرج بيتر ميمي، عن أي من تفاصيل للمسلسل، أو الأبطال المنتظر أن يشاركوا فيه، حيث أن المسلسل في المراحل التحضيرية الأولى له.

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.

بعد نجاح كلبش.. بيتر ميمي يحضر الاختيار عن حياة الشهيد أحمد منسي
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