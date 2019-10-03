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فن

بـ كاش مايوه.. فريال يوسف تشعل إنستجرام.. شاهد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:25 م
فريال يوسف
فريال يوسف
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محمد بدران
نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف، صور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام"من إيطاليا حيث تقضي إجازتها الصيفية خلال الفترة الحالية.

وظهرت فريال يوسف على متن مركب خلال قضاء إجازتها وهي ترتدي كاش مايوه باللون الأسود وعلقت قائلة "يعض بعمق أنه مكان الأحلام ليس حقيقيا تماما عندما تكون هناك وتصبح حقيقة بعد أن ذهبت جون"


وشاركت الفنانة فريال يوسف مؤخرًا فى فيلم "محمد حسين" ، والذى شاركها فى بطولته كل من الفنانين محمد سعد ومى سليم.

يذكر أن آخر أعمال فريال يوسف فى مجال الدراما التليفزيونية هو الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك " ، والذى شاركت من خلاله فى مجموعة حلقات حملت اسم " لحظة من فضلك".
بـ كاش مايوه.. فريال يوسف تشعل إنستجرام.. شاهد
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