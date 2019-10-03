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اقتصاد

اسعار البنزين اليوم .. تعرف على حجم التوفير لـ سيارتك بعد التسعيرة الجديدة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:53 م
اسعار البنزين
اسعار البنزين
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مايكل عياد
يستعرض "صدى البلد" حجم التوفير الذي سيناله أصحاب السيارات، وذلك حال استخدام بنزين ٩٢ والذي كان سعره قبل الخفض ٨ جنيهات لكل لتر.

إذا احتسبنا أن السيارة تسع ٤٠ لترا، في الحساب القديم يكون٤٠*٨ يساوي٣٢٠ جنيهًا، أما السعر الجديد فسيكون٤٠*٧.٧٥ يساوي ٣١٠ جنيهات، فيصبح الوفر الواقع على صاحب المركبة١٠ جنيهات لكل ٤٠ لتر تموين للسيارة.

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار البنزين الجديدة في مصر في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر ليصبح سعر بنزين 80 يبلغ 6.5 جنيه وسعر بنزين 92 يبلغ 7.75 جنيه و سعر بنزين 95 يبلغ 8.75 جنيه، خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا.

وسيطبق قرار خفض أسعار البنزين في مصر من الساعة ١٢ صباح غد الجمعة، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
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