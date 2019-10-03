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رياضة

مباراة الزمالك والمقاصة.. تعادل سلبي وإنذارين ومشادة بين اللاعبين فى الشوط الأول

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:53 م
مباراة الزمالك ومصر
مباراة الزمالك ومصر المقاصة
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يسرى غازى
انتهى الشوط الأول بين فريق الزمالك ومصر المقاصة بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بمحاولة السيطرة على الكرة من جانب لاعبي الزمالك وشكل عمرو مرعى خطورة على الخطوط الخلفي للفارس الأبيض وحصل على ركلة جرة بعد تعرضه إلى خطأ من جانب محمود علاء مدافع القلعة البيضاء.

وسقط فى الدقيقة الخامسة عاصم سعيد لاعب المقاصة إثر احتكاك قوى بالرأس مع عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك ومرر فرجاني ساسي كرة طولية داخل منطقة الجزاء نجحت دفاعات الفريق الفيومي فى إبعادها.

ومنح فى الدقيقة 12 الدولى محمد عادل حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد طارق حامد لاعب الزمالك بعد ارتكابه خطأ ضد باولو فوافي في منتصف الملعب ومنع هجمة مرتدة.

وأشهر فى الدقيقة 30 حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد عمرو مرعي لاعب مصر المقاصة بعد لمسه الكرة وفى الدقيقة 31 مرر شيكابالا ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها إمام عاشور تعلو عارضة حارس الفريق الهجومي وفى الدقيقة 34 حصل عبدالله بكرى مدافع المقاصة على بطاقة صفراء بداعي التمثيل.

وفى الدقيقة 37 دفع الصربي ميتشو باللاعب خالد بوطيب بدلا من إمام عاشور فيما لجأ أحمد حسام مدرب المقاصة إلى الاستعانة بخدمات ميدو جابر بديلا عن باولو فوافي وتصدى محمود حمدى حارس المقاصة لقذيفة صاروخية سددها طارق حامد من خارج منطقة الجزاء.

ونشبت مشادة وتراشق بين محمود علاء مدافع الزمالك وخالد أوتشو لاعب المقاصة إثر احتكاك قوي فى منتصف الملعب وسدد صلاح ريكو فى الدقيقة 41 كرة قوية تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس الزمالك.









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