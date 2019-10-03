زاهي حواس يكشف حقيقة قتل توت عنخ أمون

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن الأدلة والأبحاث الجارية علي جثة الملك "توت عنخ امون"، أثبتت أن الفتحة في مؤخرة رأسه تمت خلال التحنيط لإضافة السوائل الخاصة لحفظ الجثة فقط، مما يؤكد عدم وفاته مقتولا أثر ذلك الثقب.



وأضاف، "حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الملك توت عنخ أمون كان يعاني من الإصابة بالملاريا والفلات فوت، لافتا إلي أن هناك فريقا كاملا من البحث لإثبات طريقة وفاة توت عنخ آمون، والتي يعتقد أنها كانت بسبب التسمم.



وتابع، أن الملك توت تعرض لحادث قبل وفاته بيومين تسبب له في تلوث كبير، موضحا أنه حكم مصر لمدة عشرة أعوام، حين كان عمره 9 سنوات فقط.