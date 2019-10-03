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فن

قصف جبهة.. نبيل الحلفاوي يسخر من أداء حكم مباراة الزمالك والمقاصة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:36 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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سعيد فراج
رد الفنان نبيل الحلفاوي، على تغريدة أحد متابعيه على تويتر، من خلالها صورة تكشف خطأ تحكيميا فادحا، بعدم احتساب ركلتي جزاء لنادي مصر المقاصة، في لقائه اليوم أمام نادي الزمالك، بالدوري العام المصري.

وعلق المتابع في تغريدته على تويتر، قائلًا: «القبطان شاف اول ركلة جزاء للمقاصة متحسبتش قام مكملش فرجة ع المهزلة والحمد لله ربنا رحمه من ركلة تانية فى الوقت الاخير»، ليرد عليه نبيل الحلفاوي ساخرًا: «والأهلي بيكسب بالتحكيم».

كان الزمالك فاز على فريق مصر المقاصة، في الأسبوع الثاني من الدوري العام المصري، ليرفع رصديه إلى 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين.

بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
قصف جبهة.. نبيل الحلفاوي يسخر من أداء حكم مباراة الزمالك والمقاصة
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