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أخبار العالم

تركيا تتحدى أمريكا وتهدد بإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا بمفردها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
هددت تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بإنهاء العمل معها في المنطقة العازلة بسوريا، إذا عطلت واشنطن إقامتها بشمال شرق سوريا.

ووفقًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، قالت وزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار أبلغ نظيره الأمريكي مارك إسبر، في محادثة هاتفية، بأن أنقرة مصممة على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة "المنطقة العازلة" في شمال شرق سوريا، إذا تلكأت واشنطن.

وأضافت الوزارة أن تركيا تسعى لإقامة "منطقة آمنة" بعمق نحو 30 كيلومترا في الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات.

وطالب "أكار"، نظيره الأمريكي، بوقف دعم حزب العمال الكردستاني.
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