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أخبار العالم

متحدث ليبي: اعتراض قارب يقل 100 مهاجر أفريقي قرب طرابلس

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
المهاجرين
المهاجرين
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أ ش أ
أعلن المتحدث باسم قوات حرس السواحل الليبية اليوم اعتراض قارب مطاطي يقل 102 مهاجرا كانوا فى طريقهم الى أوروبا.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث أيوب جاسم قوله إن قوات حرس السواحل اعترضت القارب بالقرب من مدينة طرابلس وعلى متنه 102 مهاجرا من الأفارقة من بينهم 3 سيدات وطفل.

وأضاف أن السلطات الليبية نقلت المهاجرين الى مركز احتجاز بمدينة الخمس الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شرق طرابلس.
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