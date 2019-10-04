مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك ويهاجم فايلر

أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بفوز فريقه مساء أمس أمام مصر المقاصة بهدف نظيف على ملعب السلام ضمن مباريات الدوري الممتاز حيث وجه تحية خاصة للاعبي الفريق.



وأكد منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أن الزمالك لم يحقق فوزا في أول مباراتين في الدوري الممتاز منذ موسم 2004 إلا خلال هذا الموسم.



وتابع أن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ستتم مهاجمته على الرغم من تحقيق الفوز .



وانتقل للحديث عن فريق الأهلي مؤكدا أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لم يواجه أي فريق قوي حتى الآن مشددا أن مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي لم يفز مطلقا أمام الأهلي.



يذكر أن الأهلي فاز أول أمس أمام الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.