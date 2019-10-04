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أخبار العالم

القوات اليمنية تحبط محاولة تسلل حوثية جنوب التحيتا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:39 ص
القوات اليمنية
القوات اليمنية
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أ ش أ
أحبطت القوات اليمنية المشتركة أمس /الخميس/ محاولة تسلل جديدة نفذتها ميليشيا الحوثي صوب مواقعها في الجبلية جنوب التحيتا، بينما تعرضت منطقة الفازة الساحلية بالمديرية للقصف العنيف تزامنًا مع قصف مكثف طال شمال وشرق المديرية الساحلية، جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل صوب مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية، وتمكنت القوات من رصد تلك العناصر والتعامل معها بقوة وحزم، وأحبطت محاولة التسلل.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة خاضت - في الأثناء - اشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وفقا لبيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وفي السياق، واصلت الميليشيات الحوثية قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا.
وذكرت المصادر أن الميليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف B10 المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة بشكل عنيف، بالإضافة إلى إطلاق النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا، كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة.
وفي وقت سابق، شنت الميليشيات قصفا مكثفا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة على مواقع القوات والمناطق الشمالية والشرقية لمدينة ومديرية التحيتا.
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