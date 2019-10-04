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فن

بتنتحرى ليه .. متابع يوجه سؤالا لمنة فضالى وترد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:02 ص
منة فضالى
منة فضالى
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القسم الميدانى
بعدما نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها ؛ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

علق لها أحد متابعيها على الصور قائلا " بتنتحرى ليه بس يا كاملة ايه الضعف دا موتينا عليكى، وردت منة فضالى قائلة " الدور والله المهم عجبك ".

يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.
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