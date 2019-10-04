بتنتحرى ليه .. متابع يوجه سؤالا لمنة فضالى وترد

بعدما نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها ؛ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".علق لها أحد متابعيها على الصور قائلا " بتنتحرى ليه بس يا كاملة ايه الضعف دا موتينا عليكى، وردت منة فضالى قائلة " الدور والله المهم عجبك ".يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.