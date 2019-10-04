بتنتحرى ليه .. متابع يوجه سؤالا لمنة فضالى وترد

بعدما نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها ؛ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
علق لها أحد متابعيها على الصور قائلا " بتنتحرى ليه بس يا كاملة ايه الضعف دا موتينا عليكى، وردت منة فضالى قائلة " الدور والله المهم عجبك ".
يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.
علق لها أحد متابعيها على الصور قائلا " بتنتحرى ليه بس يا كاملة ايه الضعف دا موتينا عليكى، وردت منة فضالى قائلة " الدور والله المهم عجبك ".
يذكر أن منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.