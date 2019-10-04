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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء حي الطالبية بمحافظة الجيزة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:04 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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محمود مطاوع
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء حي جديد بمحافظة الجيزة باسم "حي الطالبية"، فصلًا عن حي العمرانية ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة الطالبية، وينص ذات القرار على تعديل نطاق حي العمرانية ليكون الحدود الإدارية لقسم شرطة العمرانية.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية.

وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلًا عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها.

ومن بين الكيانات الأهلية التي تضمنها القرار، بمحافظة القاهرة مؤسسة "شباب بيحب الخير للمساعدات والخدمات والتنمية"، ومؤسسة عبير الحياة للتنمية، ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، وجمعية الرعاية الاجتماعية بحلوان، وجمعية المبرات الإسلامية بحلوان، وجمعية العاملين بالرعاية والتنمية الاجتماعية بحلوان، وجمعية البركة المحمدية.
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