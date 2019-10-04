الحكومة تكشف حقيقة تصدر مصر المركز الأول عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تَزعُم تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الإصابة بالسرطان.



وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الإصابة بالسرطان.



وأوضحت أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تُشير إلى أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان، وأن معدلات الإصابة بالمرض في مصر من المعدلات العادية عالميًا، كما أن معدل الإصابة بسرطان الكبد في مصر انخفض عن المعدلات العالمية، خاصةً بعد نجاح مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة .



وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه وفقًا للبيانات المتاحة من منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2018، يتضح أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان، وقد أوضحت بيانات المنظمة أن الدول الأعلى في معدلات الإصابة بالسرطان جاءت على النحو التالي: استراليا في المركز الأول بمعدل798,8 حالة لكل 100 ألف نسمة، تليها نيوزيلاندا في المركز الثاني بمعدل 755,8 حالة لكل 100 ألف نسمة، وألمانيا في المركز الثالث بمعدل 739,7 حالة، وهنغاريا في المركز الرابع بمعدل727,2 حالة، ثم الدنمارك بالمركز الخامس بمعدل 709 حالات، وهولندا في المركز السادس بمعدل 701,9 حالة، وفرنسا بالمركز السابع بمعدل 698,4 حالة، وبلجيكا بالمركز الثامن بمعدل 695,1 حالة، واليابان في المركز التاسع بمعدل 694,6 حالة، وفي المركز العاشر تأتي إيطاليا بمعدل 691,2 حالة لكل 100 ألف نسمة.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).