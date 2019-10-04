مجلس إدارة الأهلي يفتتح بوابات النادي بفرع مدينة نصر

يفتتح مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عصر اليوم بوابات النادى العملاقة بفرع مدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها والتى تبرز شخصية الأهلى، وسوف يتم تعميمها كنموذج أساسى على كافة بوابات النادى سواء فى مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس .



ويعكس تصميم البوابات الجديدة شخصية الأهلى من خلال التركيز على اللون الأحمر، وكذلك النسر الذى يمثل شعار النادي، وهو الأمر الذى تم مراعاته عند عملية التصميم .



وتضم البوابات الجديدة مداخل الكترونية حيث يتم دخول الأعضاء من خلال كارنيه العضوية،ولن يسمح للأعضاء الموقوفين بالدخول وسوف تمكن البوابات الجديدة من اكتشاف الكارنيهات المزورة، وتتيح البوابات الجديدة ميزة اخرى تتعلق بالعملية الإحصائية والتسويقية من خلال معرفة عدد الأعضاء المترددين على النادى على مدار العام وهو الأمر الذى يمكن الإدارة من اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة اى تدفقات فى عدد الأعضاء المترددين على النادي.



وتعد البوابات الجديدة للنادي الأهلى هى الأحدث فى مصر من نوعها وسوف يتم تعميمها على كافة الفروع خلال الفترة القادمة .



