هل تصح صلاة الجمعة بسماع الخطبة من الراديو؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد في الحديث كما رواه البخاري أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّي»، ولم يصلِّ عليه السلام الجمعة كذلك.



وأوضحت فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه:« يوجد في قريتنا مسجد بدون إمامٍ ولا مقرئ، فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو، وتكون الصلاة بعد الخطبة؟»، أن النبى – صلى الله عليه وسلم – لم يصل الجمعةَ إلا في جماعة، وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخاري ومسلم، ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصحُّ إلا بجماعة يؤمُّهم أحدهم، وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك.



وتابعت أنه لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسؤول عنها بدون إمامٍ ولا خطبةٍ، ولا يكفي في ذلك سماعُ الخطبة وحركات الإمام من المذياع.

