وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .

واستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال عام 2025 وحتى مارس 2026، حيث تم تطهير ونزع حشائش مصارف زراعية بأطوال إجمالية حوالى ٣٩ ألف كيلومتر، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي ٨.٥٠ مليون متر مكعب، واستكمال عدد ٥١ من الأعمال الصناعية على شبكة المصارف الزراعية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام حوالى ٦٨ ألف فدان، وتنفيذ أعمال صيانة وغسيل لشبكات الصرف المغطى مرة واحدة على الأقل فى زمام يتجاوز ٥.٧٠ مليون فدان .

كما استعرض التقرير أعمال تطوير وتأهيل عدد (٣) مصانع لإنتاج مواسير البلاستيك ( أجا - طنطا - دمنهور )، حيث تم تأهيل الأعمال المدنية وإحلال وتجديد خطوط الانتاج بالمصانع للوفاء بكميات المواسير المطلوبة لتنفيذ خطة الهيئة من عمليات تنفيذ شبكات الصرف المغطى .

وتم الانتهاء مؤخرا من التنسيقات اللازمة بين هيئة الصرف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بشأن تغطية طرد مصرف قلابشو المجاور لمدينة المنصورة الجديدة .

ويتواصل العمل فى "البرنامج القومى الثالث للصرف" والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية فى زمام 90 ألف فدان، فى حين يجرى الإعداد لإطلاق "البرنامج القومى الرابع للصرف" والذى يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية .

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، ومواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى، وذلك ضمن أعمال “البرنامج القومى الثالث للصرف”.