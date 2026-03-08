قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
أخبار البلد

وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .

واستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال عام 2025 وحتى مارس 2026، حيث تم تطهير ونزع حشائش مصارف زراعية بأطوال إجمالية حوالى ٣٩ ألف كيلومتر، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي ٨.٥٠ مليون متر مكعب، واستكمال عدد ٥١ من الأعمال الصناعية على شبكة المصارف الزراعية، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام حوالى ٦٨ ألف فدان، وتنفيذ أعمال صيانة وغسيل لشبكات الصرف المغطى مرة واحدة على الأقل فى زمام يتجاوز ٥.٧٠ مليون فدان .

كما استعرض التقرير أعمال تطوير وتأهيل عدد (٣) مصانع لإنتاج مواسير  البلاستيك ( أجا - طنطا - دمنهور )، حيث تم تأهيل الأعمال المدنية وإحلال وتجديد خطوط الانتاج بالمصانع للوفاء بكميات المواسير المطلوبة لتنفيذ خطة الهيئة من عمليات تنفيذ شبكات الصرف المغطى .

وتم الانتهاء مؤخرا من التنسيقات اللازمة بين هيئة الصرف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بشأن تغطية طرد مصرف قلابشو المجاور لمدينة المنصورة الجديدة .

ويتواصل العمل فى "البرنامج القومى الثالث للصرف" والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية فى زمام 90 ألف فدان، فى حين يجرى الإعداد لإطلاق "البرنامج القومى الرابع للصرف" والذى يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية .

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، ومواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى، وذلك ضمن أعمال “البرنامج القومى الثالث للصرف”.

وزير الموارد المائية والرى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خطة الصيانة والتطهيرات مصارف زراعية مصانع لإنتاج مواسير البلاستيك بروتوكول

