Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: ضبط عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال بحوزته حشيش

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:06 م
مخدرات - حشيش
مخدرات - حشيش
Advertisements
مصطفي الرماح
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة.

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان منطقة السحر والجمال عن ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وبحوزته 40 جراما لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم مواد مخدرة

يتاجران في المخدرات.. ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال

ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال بحوزتهما مخدرات

متلبسين بالمخدرات.. ضبط عنصرين إجراميين في السحر والجمال

ضبط عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال

ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السحر والجمال

ترشيحاتنا

موعد والقنوات الناقلة .. مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4-10-2019 والقنوات الناقلة

3 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر أمام البرازيل في كأس العالم للكرة الطائرة

بتنتحرى ليه .. متابع يوجه سؤالا لمنة فضالى وترد

الزمالك يتعرض لمؤامرة.. مرتضى منصور: تقدمت بـ16 بلاغا ضد الخطيب

بقيتى أكتر من رانيا يوسف .. نجلاء بدر تثير الجدل بفستان شفاف.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج ولوك جديد.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها على إنستجرام

كارثة تسبب الوفاة.. نوع مسمم من السمك يباع بالأسواق

بينك وورود.. مريهان حسين بإطلالة صباحية