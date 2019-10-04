الداخلية: ضبط عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال بحوزته حشيش

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة.



أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان منطقة السحر والجمال عن ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وبحوزته 40 جراما لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.