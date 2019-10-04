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رياضة

منتخب مصر يخسر أمام البرازيل 3-1 في كأس العالم للكرة الطائرة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:22 م
منتخب مصر امام البرازيل
منتخب مصر امام البرازيل
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عبدالله هشام
تلقى منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة هزيمة أمام منافسه البرازيلي اليوم بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم التي تستضيفها اليابان.

وحقق منتخب البرازيل الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم تعادل منتخب مصر بنتيجة 25-21 ، وعاد المنتخب البرازيلي وحقق الفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-19 و25-22.

وأشاد المجتمع الدولي بأداء منتخب مصر لكرة الطائرة امام البرازيل مؤكدين أنه خصم صعب في البطولة ومن المتوقع أن يحقق مركز كبير.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في أول وثاني مواجهة في المونديال أمام أستراليا ثم إيران بنتيجة 3-1 .

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره كندا غدا السبت في تمام الساعة الـ 4 فجرا .
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