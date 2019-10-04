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سيارات

بعد تطبيق زيادة موديلات 2020.. أسعار سيارات هيونداي اليوم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:12 م
اسعار هيونداي
اسعار هيونداي
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم في التقرير التالي اسعار هيونداي في مصر اليوم 4-10-2019 بعد زيادة موديلات 2020.

hyundai

هيونداي i10 تبدأ من 229000 حتي 249000 لأعلى فئة GLS.
هيونداي توسان Tucson تبدأ من 424000 حتي 579000 لأعلى فئة turbo-face left .
هيونداي الينترا elantra AD تبدأ من 304000 حتي 437900 لأعلى فئة.
هيونداي الينترا elantra HD تبدأ من 242000 حتي 270000 لأعلى فئة.
hyundai creta
اسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 363000 حتي 418000 لأعلى فئة.
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