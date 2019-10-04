رغم خطورة تناولها.. سمكة الأرنب أشهى المأكولات باليابان

تعتبر سمكة الأرنب من الاسماك العدوانية التي تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية، وتعيش في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وتعيش فى قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.



وتكفي سمكة الأرنب لقتل 100 شخص وتوجد السموم في الكبد والأمعاء والجلد والمناسل والخياشيم ولا توجد في اللحم.



وتعتبر سمكة الأرنب سامة نتيجة لانها تتغذى على الطحالب السامة التى تفرز نوعًا من البكتريا، والغريب في هذا الأمر أنها تعتبر من أشهى الأغذية المعروفة في اليابان وفقًا لموقع theMEATMEN ويقوم بطبخها طهاة مهرة مدربين تدريبًا خاصًا، ينظفون ويحضرون السمك بعناية فائقة ويخلصونها من الأعضاء الداخلية السامة.



يرجع تاريخ هذة السمكة في اليابان إلى 2300 عام حيث وجدت كتابات ورسومات لها في المخطوطات اليابانية القديمة ومنذ قرون يتم طبخها وتناولها بكل ثقة وأمان.

