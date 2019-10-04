بإطلالة ناعمة.. ملك قورة تتألق على إنستجرام

نشرت الفنانة ملك قورة صورة جديدة لها على وسائل التواصل الإجتماعى، وبالأخص موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام



وظهرت بها ببلوزة اوف شولدر باللون البيج منقط بالأسود، وبنطلون جينز ممزق من الركبة باللون الأزرق.



وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية التى تتناسب مع بشرتها، وأحمر شفاه باللون النبيتى



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بسلسلة و انسيال رقيق لإكمال إطلالتها.

