استحمل زي زمايلك.. أمير مرتضى يكشف حقيقة تجميد مستحقات جنش

رد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بعد استفسار الأخير عن عدم حصوله على مستحقاته.



وكتب أمير مرتضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أرد عليك قدام الناس علشان حقك وحقهم يعرفوا لأنك سألتني قبل كدة ورديت عليك بيني وبينك لما جيتلك البيت ورغم ان نظام الفريق منع الكلام في الاعلام والسوشيال ميديا بس هرد عليك".



وأضاف أمير مرتضى: "لا السبب مش اصابتك طبعًا يا كابتن.. تقدر تسأل كل زمايلك في الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه ولا لأ !! جميع اللاعيبن باستثناء اتنين لاعيبة فقط هما اللي حصلوا على المقدم علشان كان عندهم ظروف طارئة يعني مثلًا فرجاني وبو طيب أما طارق حامد ومحمود علاء والونش ومحمد حسن زيزو وعمر السعيد وعبدالله جمعة واوباما وغيرهم لسة مخدوش مقدم الموسم الجديد".



وتابع أمير مرتضى: "اما بالنسبة للاعيبة الجديدة(الصفقات ) فالطبيعي ان يقبض المقدم مع التوقيع وفي برضه ناس لسة مقبضتش وقالو مفيش مشكلة نقبض مع زمايلنا بما انك سألت عن السبب قدام الناس فأحب اقولك ان الشركة الراعية متأخرة في دفع مستحقات كل الاندية حتى المقاصة كانت مش هتذيع الماتش بسبب مستحقاتهم تقدر برضه تسأل زمايلك في اندية تانية بإستثناء بيراميدز، وعقود الرعاية والبث التلفزيوني هي ٩٠٪ من موارد النادي.



وأكمل أمير مرتضى: "كان ممكن نبيع طارق حامد او محمود علاء او فرجاني وندخل فلوس كتير النادي وساعتها مكانش هيكون في ازمة سيولة بس ده كان ضد مصلحة الفريق، وكان ممكن منشتريش عواد وابو جبل واوناجم وبن شرقي بالمبالغ دي ونجيب بدايل ارخص ونوفر برضه فلوس بالإضافة لمديونيات اكتر من ٥ مليون دولار على الزمالك اتدفعوا كلهم السنة دي ومشاكل مع الفيفا عقوبتها خصم نقاط ووقف شراء وبيع لاعيبة لمدة ٣ مواسم في حالة عدم السداد و اخرها كان من يومين".



واختتم أمير مرتضى: "عالعموم انت من كباتن الفريق و المفترض انك تستحمل زي ما زمايلك مستحملين ايه المشكلة فلوس تتأخر كام يوم!! زي ما الموسم اللي فات كنتوا بتاخدوا ٤ و ٥ اضعاف المكافآت ...بتمنالك الشفاء".