أيهما أجمل .. سارة نخلة تستعرض جمالها فى اطلالتين

نشرت سارة نخلة صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالتين مختلفتين.



وظهرت سارة نخلة فى أول إطلالة بجيب تل أبيض وبلوزة وان شولدر أنيقة باللون الموف، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بساعة يد أنيقة.



ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بالوان ترابية تناسبت وبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالايشادو مع أحمر شفاه باللون الكاشمير.



وأطلت سارة نخلة فى الصورة الثانية بـ فستان أورنج أنيق مجسم، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بميكب مناسب لإطلالتها مع أحمر شفاه وايشادو أضافا رونقًا لإطلالتها.

