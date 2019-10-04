Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أيهما أجمل .. سارة نخلة تستعرض جمالها فى اطلالتين

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
نشرت سارة نخلة صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالتين مختلفتين.

وظهرت سارة نخلة فى أول إطلالة بجيب تل أبيض وبلوزة وان شولدر أنيقة باللون الموف، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بساعة يد أنيقة.

ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بالوان ترابية تناسبت وبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالايشادو مع أحمر شفاه باللون الكاشمير.

وأطلت سارة نخلة فى الصورة الثانية بـ فستان أورنج أنيق مجسم، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بميكب مناسب لإطلالتها مع أحمر شفاه وايشادو أضافا رونقًا لإطلالتها.
أيهما أجمل .. سارة نخلة تستعرض جمالها فى اطلالتين
أيهما أجمل .. سارة نخلة تستعرض جمالها فى اطلالتين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ التربون.. رضوي الشربيني تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بنطلون بسوست .. سارة الشامي تتألق بإطلالة أنيقة وعصرية

أول ظهور لها فى الجونة.. أيتن عامر تتألق على الريد كاربد

بـ توب لامع.. إيناس الدغيدى فى إطلالة أنيقة من الجونة

مين أحلى؟.. أيتن عامر و إيمان العاصى بفساتين متشابهة جريئة

بـ شبشب أحمر.. يارا تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

موكب مهيب للملك سلمان يحلق في سماء الرياض | شاهد

كارثة تسبب الوفاة.. نوع مسمم من السمك يباع بالأسواق

مواطن تركي يشعل النار في نفسه بالشارع .. فيديو

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بـ فستان قشر سمك.. لقاء الخميسى بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

أرقام قياسية لـ طارق حامد مع الزمالك أمام المقاصة.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

الاتحاد الأوروبي يمول ترميم حصن شالي الأثري بقيمة 600 ألف يورو .. صور

منة فضالي تتألق بمايوه منقوش على انستجرام