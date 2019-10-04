Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأزمة انتهت.. أسوان يعلن بث مباراة الأهلي على القنوات الفضائية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:23 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن نادي أسوان رسميًا عن إذاعة مباراة فريقه الأول أمام النادي الأهلي غدًا فضائيا، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأعلن النادي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن إذاعة المباراة على القنوات الفضائية وذلك حرصًا على إرضاء جماهير الكرة المصرية كما أوضحوا.

يذكر أن نادي أسوان رفض إذاعة المباراة على القنةات الفضائية بسبب أزمة مع الشركة الراعية وكان قرر إذاعتها أرضيًا فقط لعدم حل تلك الأزمة.

وتقام المباراة غدًا في الثالثة عصرًا على ملعب أسوان ، بدون حضور جماهيري كما أعلنت صفحة النادي الرسمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلام نهائي.. إسلام الشاطر: مباراة الأهلي لن تذاع تليفزيونيا

اللعب في الأدغال.. سبب عدم بث مباراة الأهلي تليفزيونياً

بركات يوجه الشكر لإسلام الشاطر .. تعرف على السبب

رسميًا.. عدم إذاعة مباراة أسوان ومصر المقاصة

أسوان يعلن قائمته استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا

بيان رسمي .. المقاصة يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك بالدوري المصري

ترشيحاتنا

فى رسالة تهنئة للرئيس بمناسبة حرب أكتوبر .. وزير الدفاع : القوات المسلحة مستعدة لحماية الوطن والقضاء على مظاهر الإرهاب

تحرك عاجل من البرلمان تجاه كارثة سمكة خطيرة تسبب الوفاة

مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا بالعريش

سر خناقة طارق حامد وحسنى فتحى فى مباراة الزمالك والمقاصة

محترمة جدا.. درة بإطلالة رقيقة من البينك المنقوش

مشادة كلامية بين اليوتيوبر أحمد حسن ومتابع بسبب مهنة والده.. اعرف الحكاية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء .. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

الاتحاد الأوروبي يمول ترميم حصن شالي الأثري بقيمة 600 ألف يورو .. صور

منة فضالي تتألق بمايوه منقوش على انستجرام