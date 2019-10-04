بكلمات مؤثرة.. احمد فتحي ينعى والد سيد معوض

نعى احمد فتحي نجم الأهلي والد سيد معوض لاعب الأهلى السابق والمدرب الحالي لمنتخب مصر، الذى وافته المنية مساء اليوم.



وكتب احمد فتحى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "‏‎البقاء لله يا كابتن سيد اللهم أبدله دار خيرا من داره وادخله الفردوس الأعلى دون سابقه عذاب وبغير حساب واوسع مدخله واجعل قبره روضه من رياض الجنه ويسر حسابه واجعل قبره نورا امين يارب العالمين".



واعلن سيد معوض خبر وفاة والده عبر حسابه بموقع تويتر: قائلًا " إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله توفي والدي وحبيبي وأغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم آمين يا رب العالمين اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".



يذكر ان سيد معوض يتولى منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و محمد بركات وطارق مصطفي و أيمن طاهر.













