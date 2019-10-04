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حوادث

انتشال جثة طفل غرق بترعة التوفيقية أثناء لهوه على حافتها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:14 م
جثة
جثة
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جمالات الدمنهوري
انتشل أهالى قرية التوفيقية بمركز ايتاى البارود جثة طفل لم يتجاوز عمره عام ونصف من ترعة مجاورة لأرضهم الزراعية حيث انزلقت قدماه بالترعة أثناء لهوه على حافتها وغرق ووالده بالارض الزراعية ،وتم نقل الجثة الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود عن" محمد ع ا" يفيد بمصرع نجله "عمر "سنة ونصف ، غارقا بترعة قرية التوفيقية أثناء تواجده معه فى الأرض الزراعية الخاصة به حيث زلت قدماه وسقط في الترعة.

تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وباجراء الكشف الطبى من خلال مفتش الصحة أكد بأن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق.

وتم حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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