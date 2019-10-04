رشيقة وأنيقة.. نسرين أمين تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

نشرت نسرين أمين صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة رشيقة وأنيقة.



وأطلت نسرين أمين بـ فستان كشمير مجسم ومكشوف الكتفين مما كشف الفستان عن رشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب رفيع، ووضعت ميكب مناسب لإطلالتها الجذابة وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاه باللون الكشمير.



واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وتركت شعرها الاسود منسدلًا خلف ظهرها، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق ملائم للإطلالتها.



ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلًا " مذهل"، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.