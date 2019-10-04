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رياضة

زمالك 2001 يهزم المقاولون 2 - 1 ويتصدر بطولة الجمهورية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:49 م
زمالك 2001
زمالك 2001
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001 على فريق المقاولون العرب بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب المقاولون بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الزمالك 2001 أسامة فيصل وياسين مرعي، وبهذا الفوز يحتل الفريق المركز الأول في البطولة برصيد 15 نقطة، حيث خاض 6 لقاءات فاز في خمسة وخسر لقاء وحيدا ولم تقم مباراة أسوان لانسحابه من البطولة.

ويقود زمالك 2001 أمير عبدالعزيز مديرا فنيا ويعاونه منتصر الجدي، وايمن الطويل مدرب حراس مرمى، ومحمود مغاوري إداريا للفريق.
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