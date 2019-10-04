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أخبار العالم

شأن داخلي.. الهند توبخ أردوغان بعد تصريحاته بشأن كشمير

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:08 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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رحيم يسري
ردت الهند على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ألقاها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية كشمير.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن أي قرار لبلاده بشأن كشمير هو "شأن داخلي"، وفقا لصحيفة "انديا تايمز".

وأضاف في بيان "الهند وتركيا بلدان صديقان.. لذلك، نأسف بشدة لأنه منذ 6 أغسطس ، كانت هناك تصريحات متكررة من قبل الحكومة التركية بشأن مسألة داخلية تمامًا للهند"

وتابع "هذه التصريحات في الواقع غير صحيحة ومنحازة وغير مبررة.. نحن ندعو تركيا لفهم الوضع بشكل مناسب قبل الإدلاء بأي تعليقات أخرى ".

كما أعربت عن أسفها من تصريحات رئيس وزراء ماليزيا في الأمم المتحدة بشأن النزاع في جامو وكشمير، داعية ماليزيا للاخذ في الاعتبار علاقات الصداقة بين البلدين.

يأتي ذلك ردا على تصريحات أدلى بها أردوغان خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا إن إقليم جامو وكشمير الخاضع لسيطرة الهند، تحول إلى سجن مفتوح في الوقت الراهن.
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