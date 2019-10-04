Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:37 م
هاجر احمد
هاجر احمد
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صورًا لها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة جذابة وهي ترتدي قميص أبيض، ولاقت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013  وكان أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد، مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.
View this post on Instagram

💄✨

A post shared by 🥀 هاجر احمد (@hagerahmed_official) on

هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم محمود عبد العزيز يشارك جمهوره بمشهد من هوجان

بـ إطلالة مبهجة .. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار.. صور

ميرنا نور الدين فى إطلالة جذابة بالأبيض والأسود

ميرنا نور الدين تتألق في جلسة تصوير صيفية.. صور

محمد إمام ينشر فيديو له من كواليس مسلسل هوجان.. فيديو

ميرنا نور الدين تتألق في جلسة تصوير بـ إطلالة صيفية.. شاهد

ترشيحاتنا

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثامنة غدا

أول تعليق من جنش بعد قرار بيعه من مرتضى منصور

الربع جنيه نجيب بيه برسيم ليكم في تركيا.. سيدة مصرية تقصف جبهة مذيع قناة مكملين

لأول مرة.. السعودية تسمح بتجنيد النساء في الجيش.. بـ11 شرطا

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم .. 6 أماكن وفترات تُمنع فيها تلاوته

تعليق ناري.. زوجة احمد الفيشاوي تهاجم مصطفى أبو تورتة بقوة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

اتقتلت وهي نايمة.. رصاصة طائشة تودي بحياة مراهقة في سريرها