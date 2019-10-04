هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد، صورًا لها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هاجر أحمد في الصورة بإطلالة جذابة وهي ترتدي قميص أبيض، ولاقت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013 وكان أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.وكان آخر أعمال هاجر أحمد، مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد.