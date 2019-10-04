حملة مكبرة لردع مخالفات البناء ومواجهة الباعة الجائلين بالنزهة.. صور

أطلق اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة انضباطية في إطار خطته المستمرة لمواجهة المخالفات، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باستمرار الحملات الانضباطية للباعة الجائلين ومخالفات البناء.



وأكد "عقل" أن الحملة شملت إيقاف الأعمال وازالة فى المهد بالعقار 36 شارع المدينة المنورة لقيام المخالف بالبناء بدون ترخيص بردود العقار ، وايقاف الأعمال الجارية بالعقار 183 شارع جسر السويس لقيام المخالف بتحويل السكنى لنشاط مخالف بدون ترخيص.



كما تم إيقاف الأعمال الجارية بالعقار 11 المنطقة الاولى مصر التعمير لقيام المخالف بفتح حائط الشقة بالدور الارضى على الشارع تمهيدا لتحويلها لنشاط مخالف بدون ترخيص، علاوة على ايقاف الاعمال الجارية بسور نادى الشمس لقيامهم بهدم 2 باكية من السور المطل على شارع عبد الحميد بدوى بدون ترخيص وتم تحرير المحضر اللازم والتنبيه بإعادة الشيء لأصله وبناء السور.



كما تم غلق وتشميع محل كاوتش فى 14 شارع احمد محمد على من شارع عبد الحميد بدوى ورفع الإشغالات منه، واعادة ترميم بالوعة غرفة تليفونات امام مدرسة سان جورج ويوسف السباعى بشارع ابراهيم على رامز.



كما تم تركيب غطاء بلاعة تليفونات امام نادى الشمس ورفع تروسيكل بائع متجول بشارع النزهة ، علاوة على رفع عربة بائع فول متجول بشارع عبد الحميد بدوى خلف مرور النزهة ورفع 2 عربة فول بشارع انقرة وشارع عدلى كفافي.



كما تم رفع الحواجز من شارع احمد خلف وسارع ثابت بالنزهة الجديدة ، وضبط السيارة رقم ج ف م 961 نصف نقل بشارع النصر اثناء قيام مستقليها القاء مخالفات بناء بالطريق العام وتم التحفظ عليها وجارى تحرير المحضر اللازم ، وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات السابقة وتطبيق القانون.



وشدد رئيس الحي على الاستمرار فى الحملات الانضباطية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، لفرض الانضباط وملاحقة المخالفين بالعاصمة.



جاءت الحملة بمتابعة نائب المنطقة الشرقية وبرفقة ممثلي الإسكان والمحلات والإشغالات ومسئولى المربعات.

