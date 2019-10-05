فى اليوم العالمى للمعلم.. هالة صدقى: تحية تقدير لوالدتى والريحانى أفضل من قدما دور المدرس

يوافق اليوم 5 أكتوبر ، اليوم العالمي للمعلم ، والذي بدأ الاحتفال به منذ 1994، للإشادة بدور المعلمين حول العالم. يهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة .



أكدت الفنانة هالة صدقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن والدتها هى أكثر معلمة أثرت فى حياتها الشخصية والعلمية ، خاصة وأنها كانت تمتلك مدرسة.



وتابعت "صدقى" ان والدتها كانت تحرص على القيام بدور الأم فى المنزل والمعلمة إيضًا، حيث كانت تقوم بالمذاكرة لها .



وعن أكثر الفنانين الذين لعبوا دور المعلم بإجادة على الشاشة، أكدت أن الفنان نجيب الريحانى من أكثر الممثلين الذين أجادوا تقديم شخصية المدرس .