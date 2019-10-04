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رياضة

ناصر ماهر يكشف أسباب الرحيل عن الأهلي وموقفه من العودة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:38 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
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أحمد هاني
حقق فريق سموحة فوزا صعبا على منافسه إنبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية فى الجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتحدث ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار إلى سموحة، بعد تألقه في مباراة اليوم أمام إنبي، عبر شاشة "تايم سبورت": "الأهلي نادي كبير، وأي لاعب يتمنى أن يلعب ضمن صفوفه، وبالتأكيد أتمنى العودة، ولكن أهم شيء بالنسبة لي هو المشاركة مع فريقي".

وأكد ناصر ماهر: "اللعب والمشاركة المستمرة هو ما أطمح إليه، لا أريد الجلوس وعدم اللعب وهو ما جعلني أخرج من الأهلي"

واستكمل ناصر ماهر: "فرحة أول فوز في الدوري تعطينا الدافع، هذا الفوز هو مجرد بداية، ولدي الكثير لأقدمه والفريق أيضًا".

وتحدث ناصر ماهر عن اللعب تحت قيادة حسام حسن: "بكل تأكيد حسام حسن المدير الفني لسموحة دائمًا يأخذ إيجابيات كل مباراة ليبني عليها في المواجهات التي تليها".

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة فى المركز السادس بـ 4 نقاط ، بينما تجمد إنبي في المركز السابع عشر برصيد نقطة.
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