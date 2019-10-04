بعد ضبط نصف طن من نوع الأرنب .. كيف تتعرف على السمكة السامة وماذا يحدث بعد تناولها

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية، من إلقاء القبض على تاجر أسماك بحوزته 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السامة المحظور صيدها وتداولها لخطورتها على صحة المواطنين.



وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام تاجر أسماك، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري.



وتبين من التحريات قيام المذكور بالاتجار في الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي "سمك الأرنب السام" والمحظور صيدها وتداولها بالأسواق لاحتوائها على كمية من السموم الضارة، والصادر بشأنها نشرة تحذيرية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لخطورتها على الصحة العامة.



وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم المذكور أثناء استقلاله سيارة مُحملة بكمية قدرها 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السامة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.



وتعد هذه السمكة أحد أخطر أنواع السموم فتكًا ، وسميت بهذا الاسم لان اسنانها تشبه اسنان الارنب.



وتقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالبرلمان إنها سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم تيدرودوتاكسين، وسميت بهذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب.



في مصر تعد من الأسماك المجرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على صحة المواطنين والصحة العامة، وهي تعيش في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك.



وتختلف اعراض التسمم من شخص إلى آخر على حسب الكمية التي تناولها وتبدأ بالرغبة في النوم العميق الذي قد يصل إلى أكثر من 6 ساعات أو حدوث تنميل بالوجه واللسان والشفتين بالإضافة إلى حالات الإسهال والقئ والدوخة وتصل فى أحيان كثيرة إلى حد توقف الجهاز التنفسى وحدوث الوفاة.



وحسب الجرعة فإن الأعراض الأولى تظهر على شكل الشعور بالدوخة، والتعرق، والتنميل والحكة والقيء، والأعراض الأكثر حدة تظهر على شكل آلام عضلية، مشاكل تنفسية، هبوط في ضغط الدم والشلل الذي يؤدي إلى الوفاة بسبب توقف الجهاز التنفسي، وتحدث الوفاة ما بين 6 إلى 8 ساعات.



سم هذه السمكة يوجد في ثلاثة أماكن مختلفة من جسمها تحت الجلد و قرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جدا، ولا توجد السموم في لحم السمكة.



والخطير في الأمر أن بعض باعة الأسماك قد يسلخون السمكة ويبيعونها على شكل قطع فيليه حتى يطمسوا ملامحها و لا يتمكن المستهلك من معرفتها خاصة وهى تباع بأسعار رخيصة جدًا خاصة لدى الباعة الجائلين، والكبير من تلك الأسماك يمكنهم من استخراج لحم منها بنسبة معقولة.



سبب كونها سامة هو انها تتغذى على أنواع من الطحالب السامة والسم في هذه الأسماك يسمى tetrodotoxin ويتم إنتاجه في السمكة ببكتيريا خاصة تدعىALTEROMONUS SPEC وهو موجود في الجلد والأحشاء (المبايض والكبد والمعدة والأمعاء)، ولا يوجد السم في لحوم تلك الأسماك.



سمكة القراض او الارنب كما يطلق عليها من الاسماك السامة ومنتشرة بصورة كبيرة فى البحرين الابيض والاحمر.



ومنذ سنوات عدة لم تكن سمكة القراض موجودة بهذه الأعداد الكبيرة في البحر الأحمر والبحر المتوسط وإنما زادت أعدادها في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير وهي لم تكن موجودة في البحر المتوسط ولم يكن الصيادون يعرفونها في الاسكندرية وإنما هاجرت له من البحر الأحمر عن طريق قناة السويس.



وبحسب هيئة الثروة السمكية ، هذه السمكة موجودة بكثرة في خليج السويس، هي سمكة يوجد منها 39 نوعا بحريا و28 نوعا يعيش في المياه العذبة وهي تحارب صيادي الاسماك الذين يقولون انها تعيث فسادا في شباكهم باسنانها القاطعة ما يزيد من الاعباء على كاهلهم.



وهناك عده صفات بالسمكة يمكنك التعرف عليها منها ابرزها اسنانها التي تشبه أسنان الارنب وكذلك النقاط السوداء المتفرقة على جسدها.



وإليك مجموعة من الصور لسمكة الأرنب كي تتعرف عليها إذا وجدتها في الأسواق.