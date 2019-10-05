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توك شو

طلبوا الشرطة بسبب فراخ بانيه.. هشام ماجد يروي موقفا تعرض له شيكو في أحد الفنادق

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
هشام ماجد
هشام ماجد
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هاني حسين
روى الفنان هشام ماجد، كواليس موقف تعرض له مع الفنان شيكو في أحد فنادق الإسكندرية بسبب فراخ بانيه، قائلا:"سافرت انا وشيكو للإسكندرية عشان نألف قصة فيلم".

وأضاف هشام ماجد في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" طلبنا أكل في الفندق وكان عبارة عن فراخ بانيه ومكرونة، ولكن الأكل أتأخر وشيكو اتعصب واتصل بالراجل شتمه وزعق فيه جامد".

وتابع هشام ماجد:" فجأة لاقيت صاحب الفندق اتصل بالشرطة وكانوا طالبين أن شيكو ينزل ويسيب الغرفة واتصل بينا أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لحل المشكلة".

وتابع شيكو قائلا:" أشرف زكي قال لي خلاص المشكلة اتحلت ولكن انت تافه ومشاكلك اتفه"، مضيفا:" انا بتخانق في المطاعم
لو الأكل مجاش بالترتيب اللي أنا عايزه".
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