طلبوا الشرطة بسبب فراخ بانيه.. هشام ماجد يروي موقفا تعرض له شيكو في أحد الفنادق

روى الفنان هشام ماجد، كواليس موقف تعرض له مع الفنان شيكو في أحد فنادق الإسكندرية بسبب فراخ بانيه، قائلا:"سافرت انا وشيكو للإسكندرية عشان نألف قصة فيلم".



وأضاف هشام ماجد في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" طلبنا أكل في الفندق وكان عبارة عن فراخ بانيه ومكرونة، ولكن الأكل أتأخر وشيكو اتعصب واتصل بالراجل شتمه وزعق فيه جامد".



وتابع هشام ماجد:" فجأة لاقيت صاحب الفندق اتصل بالشرطة وكانوا طالبين أن شيكو ينزل ويسيب الغرفة واتصل بينا أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لحل المشكلة".



وتابع شيكو قائلا:" أشرف زكي قال لي خلاص المشكلة اتحلت ولكن انت تافه ومشاكلك اتفه"، مضيفا:" انا بتخانق في المطاعم

لو الأكل مجاش بالترتيب اللي أنا عايزه".