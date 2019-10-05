تعرف على المسافة بين عاصمة الفيوم والمدن المهمة فى مصر

تقع محافظة الفيوم فى قلب مصر بين الدلتا والصعيد جنوب غرب القاهره بمسافة مائة كيلو متر وهى إحدى الواحات الموجوده بالجمهورية وتعتبر صورة مصغره لمصر حيث يمثل بحر يوسف نيلها ودلتاها وتمثل بحيرة قارون شمالها الساحلى .. وتعتبر الفيوم من أهم المناطق السياحية فى مصر حيث تتجمع فيها كل عناصر الجذب السياحى حيث تمتاز بجمال الطبيعه وجوها المعتدل طول العام ، وقد ظهرت فيها حضارات ماقبل التاريخ والتى تركت بصمتها الخالده من خلال الآثار الفرعونيه واليونانيه والرومانيه والقبطيه والإسلاميه وتبلغ مساحتها 6068.70 كيلومتر مربع وتضم ستة مراكز إداريه هى ( الفيوم - سنورس - إطسا - طاميه - أبشواى - يوسف الصديق) .



محافظة الفيوم هي إحدى محافظات مصر وعاصمتها مدينة الفيوم وتمثل أكبر واحة طبيعية في مصر. تقع المحافظة في إقليم شمال الصعيد الذي يضم ثلاث محافظات هي الفيوم، بني سويف، المنيا. وتتوسط محافظات مصر الوسطى الجيزة، بني سويف، المنيا. تحيط الصحراء بالمحافظة من كل جانب فيما عدا جنوبها الشرقي الذي يتصل بمحافظة بني سويف. تشتهر الفيوم بوجود العديد من الأماكن الطبيعية أشهرها محمية بحيرة قارون، محمية وادي الريان، محمية وادي الحيتان المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي، بجانب مناخها المعتدل وموقعها القريب من العاصمة المصرية القاهرة، كذلك تمتلك مجموعة متنوعة من الآثار الفرعونية والروماني والقبطية والإسلامية، مما أهلها لتكون إحدى قبلات الجذب السياحي المصرية. تحتفل المحافظة بعيدها القومي يوم 15 مارس من كل عام، تخليدًا لوقفة شعب الفيوم ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919 بقيادة حمد باشا الباسل.



ويقدم صدى البلد خدمة معرفة المسافة بين عاصمة الفيوم " الفيوم " والمدن الهامة فى مصر:

الفيوم .. القاهرة 96 كم

الفيوم .. الإسكندرية 225 كم

الفيوم .. أسوان 616 كم

الفيوم .. أسيوط 238 كم

الفيوم .. إدفو 523 كم

الفيوم .. إسنا 478 كم

الفيوم .. الأقصر 442 كم

الفيوم .. الإسماعيلية 200 كم

الفيوم .. الرحاب 105 كم

الفيوم ..السويس 181 كم

الفيوم .. الطور 300 كم

الفيوم .. الغردقة 394 كم

الفيوم .. القاهرة الجديدة 101 كم

الفيوم .. المحلة الكبرى 188 كم

الفيوم .. المعادي 83 كم

الفيوم .. المنصورة 199 كم

الفيوم .. المنيا 133 كم

الفيوم ..بنها 132 كم

الفيوم .. بنى سويف 35 كم

الفيوم .. بورسعيد 257 كم

الفيوم ..دمنهور 214 كم

الفيوم ..دمياط 253 كم

الفيوم .. دهب371 كم

الفيوم ..دهشور62 كم

الفيوم ...رأس سدر181 كم

الفيوم .. رشيد 224 كم

الفيوم ..سانت كاترين 314 كم

الفيوم .. سقارة 70 كم

الفيوم .. سوهاج 318 كم

الفيوم .. شرم الشيخ 387 كم

الفيوم ..طنطا 165 كم

الفيوم .. قنا 397 كم

الفيوم .. كرداسة 84 كم

الفيوم .. كفر الشيخ 181 كم

الفيوم ..كوم امبو 578 كم

الفيوم ..مدينة 6 أكتوبر 60 كم

الفيوم مرسى مطروح 414 كم

الفيوم .. نويبع 379 كم