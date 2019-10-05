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رياضة

تعليق مؤثر من شوبير علي وفاة والد مدرب منتخب مصر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
سيد معوض ووالدة
سيد معوض ووالدة
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مصطفى كرم
نعي الكابتن أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر السابق، وفاة والد الكابتن سيد معوض مدرب منتخب مصر، الذى وافته المنية مساء أمس .

وغرد أحمد شوبير عبر تويتر قائلا "‏خالص العزاء وصادق المواساة للكابتن سيد معوض في وفاة المغفور له بإذن الله والده، سائلين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان سيد معوض اعلن خبر وفاة والده عبر حسابه بموقع تويتر: قائلًا " إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله توفي والدي وحبيبي وأغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم آمين يا رب العالمين اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".

يذكر أن سيد معوض يتولى منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.
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