للمرة الثالثة.. نجم الزمالك يتعرض لقطع بالرباط الصليبي.. تفاصيل

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاصة بالأمس في الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز.



ومن المنتظر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لسفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية خاصة وأن هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها اللاعب لنفس الإصابة حيث سبق وتعرض لها مرة مع الإسماعيلي ومرة مع سموحة من قبل.



ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال الايام القليلة المقبلة وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لسفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.