طريقة تنظيف وخلى سمكة الأرنب فى اليابان بعيدا عن تسممها

انتشر فى الآونة الأخيرة حالة من الذعر بين العديد من الأشخاص ،نتيجة الإكثار من التحذيرات من تناول سمكة الأرنب ،وأنها كافية لقتل ال100 من الأشخاص ،لماذا تعد سمكة الأرنب قاتلة ومسممة ،وهل حقا يقوم اليابانيون بخليها وتنظيفها ،بعيدا عن تسممها ،وهل حقا يعد نكهتها جيدا لدي الكثير .



يجيب على هذه التساؤلات الدكتور " عبد الرحمن شمس " أخصائى التغذية ،تعد سمكة الأرنب مسممة وخاصة بعد تحذير ،مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من تناول سمكة الأرنب التي أطلق عليها اسم "السمكة القاتلة"، مؤكدًا خطورتها الشديدة على صحة المواطنين .



لماذا سمكة الأرنب مسممة ؟



تختلف بشكل كبير في تلوين جلدها بحيث يصعب تمييزها عن باقى السمك ،ولكن الصيادين يملكون مهارة تميزها ،كما أن سمكة الأرنب من الأسماك التى تعيش فى قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك ،و سبب كونها سامة هو أنها تتغذى على أنواع من الطحالب السامة والسم يسمىtetrodotoxin وتنتجه بكتيريا خاصة تدعىALTEROMONUS SPEC وموجود فى الجلد ،والأحشاء (البيض والكبد والمعدة والأمعاء)، ولا يوجد السم فى لحوم تلك الأسماك.





كيفية تنظيف وخلى سمكة الأرنب ؟



التنظيف:

قال "شمس " أن الكثير ماتو من اليابانين بسبب أكل سمكة الأرنب ومع ذلك ظل طبق ينشده الناس ،كما يقومون بعض الطهاه فى اليابان بتنظيفها وخليها بهذه الطريقة ،ويقولون أن سمكة الأرنب لا تحتوي هذه على موازين للتخلص منها ولا تمثل أي مشكلة خاصة في التنظيف. يمتد تجويف الجسم بعيدًا عن فتحة التهوية ، لكن القص السفلي سيكون طويلًا بما يكفي للوصول أليه وإزالة الأجزاء الداخلية ،كل ما عليك أن تتعامل جيدًا لأن بعض الفقرات قد تكون سامة إلى حد ما.



جلد سمكة الأرنب :

ليس للجلد نكهة قوية ولكنه سميك إلى حد ما ،لذا يجب إزالتها باستخدام السكين الطويل وطريقة لوح التقطيع المعتاد.



كيف تحصل على الفيليه من سمكة الأرنب ؟

إذا قطعت القفص الصدري من العمود الفقري بواسطة مقص المطبخ وسحبت أضلاعه من الفيليه ،فلحم سمك الأرنب ،يخرج بسهولة ،كما أن العمود الفقري المركزي لسمكة الأرنب أكثر ليونة من معظم الأسماك ولكن يجب سحبها لطول تجويف الجسم ، وخاصة على الأسماك الكبيرة.