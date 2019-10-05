Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تنظيف وخلى سمكة الأرنب فى اليابان بعيدا عن تسممها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:59 ص
طريقة تنظيف وخلى
طريقة تنظيف وخلى سمكة الأرنب فى اليابان بعيدا عن تسممها
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الآونة الأخيرة حالة من الذعر بين العديد من الأشخاص ،نتيجة الإكثار من التحذيرات من تناول سمكة الأرنب ،وأنها كافية لقتل ال100 من الأشخاص ،لماذا تعد سمكة الأرنب قاتلة ومسممة ،وهل حقا يقوم اليابانيون بخليها وتنظيفها ،بعيدا عن تسممها ،وهل حقا يعد نكهتها جيدا لدي الكثير .

يجيب على هذه التساؤلات الدكتور " عبد الرحمن شمس " أخصائى التغذية ،تعد سمكة الأرنب مسممة وخاصة بعد تحذير ،مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من تناول سمكة الأرنب التي أطلق عليها اسم "السمكة القاتلة"، مؤكدًا خطورتها الشديدة على صحة المواطنين .

لماذا سمكة الأرنب مسممة ؟

تختلف بشكل كبير في تلوين جلدها بحيث يصعب تمييزها عن باقى السمك ،ولكن الصيادين يملكون مهارة تميزها ،كما أن سمكة الأرنب من الأسماك التى تعيش فى قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك ،و سبب كونها سامة هو أنها تتغذى على أنواع من الطحالب السامة والسم يسمىtetrodotoxin وتنتجه بكتيريا خاصة تدعىALTEROMONUS SPEC وموجود فى الجلد ،والأحشاء (البيض والكبد والمعدة والأمعاء)، ولا يوجد السم فى لحوم تلك الأسماك.


كيفية تنظيف وخلى سمكة الأرنب ؟

التنظيف:
قال "شمس " أن الكثير ماتو من اليابانين بسبب أكل سمكة الأرنب ومع ذلك ظل طبق ينشده الناس ،كما يقومون بعض الطهاه فى اليابان بتنظيفها وخليها بهذه الطريقة ،ويقولون أن سمكة الأرنب لا تحتوي هذه على موازين للتخلص منها ولا تمثل أي مشكلة خاصة في التنظيف. يمتد تجويف الجسم بعيدًا عن فتحة التهوية ، لكن القص السفلي سيكون طويلًا بما يكفي للوصول أليه وإزالة الأجزاء الداخلية ،كل ما عليك أن تتعامل جيدًا لأن بعض الفقرات قد تكون سامة إلى حد ما.

جلد سمكة الأرنب :
ليس للجلد نكهة قوية ولكنه سميك إلى حد ما ،لذا يجب إزالتها باستخدام السكين الطويل وطريقة لوح التقطيع المعتاد.

كيف تحصل على الفيليه من سمكة الأرنب ؟
إذا قطعت القفص الصدري من العمود الفقري بواسطة مقص المطبخ وسحبت أضلاعه من الفيليه ،فلحم سمك الأرنب ،يخرج بسهولة ،كما أن العمود الفقري المركزي لسمكة الأرنب أكثر ليونة من معظم الأسماك ولكن يجب سحبها لطول تجويف الجسم ، وخاصة على الأسماك الكبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيطريين: سمكة الأرنب سامة ومميتة ومحرم تداولها..وتحذير من بيع لحمها فيلية.. صور

كارثة تسبب الوفاة.. نوع مسمم من السمك يباع بالأسواق

واحدة تقتل 1000 شخص.. برلماني يحذر المواطنين من سمكة خطيرة في مصر

رغم خطورة تناولها.. سمكة الأرنب أشهى المأكولات باليابان

بعد ضبط نصف طن من نوع الأرنب .. كيف تتعرف على السمكة السامة وماذا يحدث بعد تناولها

متى تصبح سمكة الأرنب سامة ؟

ترشيحاتنا

ركن سيارته أمام النقطة .. النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بتهمة ضرب محامي

رشيقة وأنيقة.. نسرين أمين تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

1000 جنيه للفحص والـGPS.. شروط استخراج رخصة السيارة بـ قانون المرور الجديد

طيش طفل يدفعه إلى السقوط من بلكونة بالدور العاشر.. شاهد ما حدث

فستان سيلفر.. إنجلينا جولي بإطلالة ناعمة في العرض الأول لـ Maleficent

بإطلالة ساحرة.. ريم البارودي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك

الزلابية والنابت ..عادات صوفية لا تنقطع في احتفالات ميلاد سلطان الصعيد.. شاهد

شاهد.. فستان زفاف عروس يثير موجة من السخرية.. والسبب «عبوات الكحول»