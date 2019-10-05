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مرأة

إطلالة لافتة .. أسما شريف منير تخطف الأنظار فى لندن

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:04 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها خلال رحلتها إلى لندن.

وبدت أسما فى الصور بإطلالة عصرية لافتة، حيث ارتدت جيبة باللون الأسود مع بلوزة بنفس اللون كشفت عن جزء من بطنها، ونسقت معهما بالطو طويل باللون الهافان.

وانتعلت أسما شريف منير بوت طويل يصل إلى أعلى الركبة وذا كعب عالى، كما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم، وأعتمدت أيضا على تسريحة شعر بسيطة، وبعض لمسات المكياج المتناسقة مع ملامحها.

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إطلالة لافتة .. أسما شريف منير تخطف الأنظار فى لندن

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