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منوعات

العاملون بمجال التكنولوجيا في نيجيريا ينظمون حملة ضد تجاوزات الشرطة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:39 ص
مجال التكنولوجيا
مجال التكنولوجيا
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أ ش أ
نظم العاملون فى مجال التكنولوجيا فى نيجيريا حملة ضخمة ضد ما يصفه قادة الحملة بأنه تجاوزات وتحرش من جانب الشرطة ضدهم.

وبدأ تنظيم الحملة التى أطلق عليها أسم "توقفوا عن سرقتنا " بعدما أعلن أحد المتخصصين فى مجال البرمجة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى أنه تعرض للتحرش من جانب الضباط فى مركز الوحدة الخاصة لمكافحة السرقة فى لاجوس العاصمة الاقتصادية.

وتعد هذه الوحدة الشرطة مسئولة عن التعامل مع الجرائم العنيفة مثل السرقات المسلحة والاختطاف والقتل.

وقال المبرمج ان ضباط الوحدة اوقفوه فى الطريق الى منزله واتهموه بأنه يقوم بعمليات احتيال عبر الانترنت لمجرد انه كان بحوزته جهاز كمبيوتر محمول وجهاز "آى فون".

وأضاف أن الضباط اصطحبوه للمركز حيث طلبوا الحصول على مليون نيره (ما يوازى 2759 دولارا) لاطلاق سراحه لكنهم فى النهاية تركوه بعد الحصول على 15 ألف نيره (41 دولارا).

ومن جانبها أعلنت الشرطة أنه تم تحديد اربعة من عناصرها على صلة بالواقعة وألقى القبض عليهم.
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