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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم البط؟

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:26 ص
لحم البط
لحم البط
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هاجر هانئ
لحم البط من الأكلات المفضلة لدى العديد من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهى واللذيذ، بالإضافة إلى أنه من اللحوم الصحية والغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان.

أوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول لحم البط باستمرار، لكى تتمتع بفوائده الصحية:

- يخلص الجسم من السموم
- يقوي الأسنان
- يعالج حالات آلام البلعوم
- يساعد على تحسين العقل
- يعالج حالات فقر الدم
- يساعد على علاج المشاكل الجلدية مثل الأكزيما، والحروق البسيطة
- يعالج التهابات الرئة والسعال
- مدر للبول بشكل جيد
- يخلصك من الانتفاخ والغازات المعوية
- يعالج السكتات الدماغية المفاجئة
- يحمي خلايا الجسم مما يعرف بالجذور الحرة.
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