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رياضة

بعد مفاوضات أرسنال وليفربول..أياكس يؤمن بقاء نجمه المغربي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:57 ص
حكيم زياش
حكيم زياش
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القسم الرياضي
ذكر تقرير صحفي إنجليزي، أن نادي أياكس أمستردام الهولندي حصن نجمه المغربي حكيم زياش صانع ألعاب الفريق من أطماع الفرق الإنجليزية،في ظل اهتمام كبار أوروبا بضمه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أياكس أزال الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد زياش، عند تجديده.

وكان زياش هدفا لليفربول وأرسنال، خاصة في ظل تألقه مع فريقه الهولندي، ومساهمته في تتويجه بالثنائية المحلية والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الإطاحة بريال مدريد ويوفنتوس.

وأبدى مدرب أرسنال، أوناي إيمري، والمدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، اهتمامهما بالنجم المغربي الشاب، خاصة الأول الذي أشاد بإمكانياته سابقا.

وأعلن أياكس في وقت سابق، تمديد عقد حكيم زياش إلى عام 2022، ومن المتوقع أن يغالي أياكس في مطالبه المادية، حال رغبة أي ناد في ضم زياش، بعد إزالة الشرط الجزائي من عقده.
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